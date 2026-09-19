"Дома дышать нечем": кузбассовцы пожаловались властям на жару в квартире

В Новокузнецке отопительный сезон стартовал 15 сентября. Сегодня, 19 сентября, в чате губернатора Кузбасса появилась жалоба от новокузнечанина на жару в квартире.

– У нас в Новокузнецке от Центральной ТЭЦ врубили с 16 числа сразу на полную, до батарей и стояков дотронуться нельзя, а на улице ещё тепло, приходится круглые сутки все окна настежь открытыми держать, потому что дома дышать нечем, и даже с окнами настежь дома 27-29 градусов, – рассказал местный житель.

На жару жалуются и родственники кузбассовца из Прокопьевска.

– Родственники в Прокопьевске тоже жалуются, что жарковато, что в отличие от прошлых лет, когда сначала запитывали еле теплой водой и потом с похолоданием на улице уже делали теплее, сразу дали горячую, – поделился новокузнечанин.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что кемеровчанам отказали включать отопление и объяснили причину. При этом в начале сентября кузбассовцы массово умоляли власти дать тепло.