Где дадут отопление в Кузбассе - власти назвали территории

В Кузбассе начали объявлять территории, где завтра, 15 сентября, стартует отопительный сезон. Первый муниципалитет – Мыски.

– Документ о запуске отопления издан Администрацией Мысковского городского округа, – объявили в СГК.

Подачу тепла сначала обеспечат в объекты социального назначения, медицинские организации и образовательные учреждения. После этого тепло начнет поступать в жилой фонд и прочим потребителям.

– Томь-Усинская ГРЭС СГК переводит теплофикационное оборудование на зимний режим работы, чтобы с 15 сентября возобновить подачу тепловой энергии потребителям в своём контуре, – продолжили в компании.

Кроме того, завтра, 15 сентября, заполнение системы отопления стартует и в Юрге. Об этом объявил глава города Алексей Фомин.

Здесь тепло также сначала начнет поступать в объекты социальной сферы, а после – в жилой фонд.

– В случае возникновения проблем – отсутствует отопление в квартире, неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку, завоздушивание систем отопления, низкая температура теплоносителя, отсутствие подачи теплоносителя в многоквартирный дом, в первую очередь необходимо сообщить в свою управляющую компанию, – напомнил мэр.

Еще одна территория, где отопление включат 15 сентября, – это Новокузнецк. Об этом в своих соцсетях написал мэр Денис Ильин.

– Сначала ресурсные организации заполнят тепловые сети. В приоритете – социальные объекты: детские сады и больницы. Затем, до 18 сентября, по утверждённому графику управляющие компании начнут подключать многоквартирные дома, – написал глава города.

Также завтра отопительный сезон стартует и в Междуреченске, о чем объявил мэр Павел Камбалин. Местных жителей просят проверить исправность батарей. В случае необходимости необходимо звонить по телефонам "горячих линий" управляющих компаний.

Напомним, ранее губернатор Кузбасса рекомендовал главам муниципалитетов начать отопительный сезон с 15 сентября. Кроме того, редакция VSE42.Ru ранее также писала о том, что коммунальные системы Кемерова полностью готовы к включению отопления.