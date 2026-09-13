Кузбассовцев накроет апатия: психолог рассказала всю правду об осенней депрессии

С приходом осени многие замечают, что сил становится меньше, настроение портится, а желание выходить из дома исчезает. Практикующий психолог, эзотерик и энергопрактик Ольга Черемнова рассказала журналисту VSE42.RU, что стоит за этим состоянием.

По ее словам, термин "осенняя депрессия" действительно связан с реальными психофизиологическими процессами. В медицине подобное состояние часто называют сезонным аффективным расстройством (САР).

Одна из главных причин – сокращение светового дня. Из-за недостатка солнечного света в организме меняется выработка веществ, связанных с настроением и режимом сна: снижается уровень серотонина и увеличивается выработка мелатонина.