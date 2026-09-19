Поиск интим-услуг обернулся для кемеровчанина неприятными последствиями

Кемеровчанин нашел в Сети объявление об оказании интимных услуг. Просмотрев анкеты, он выбрал понравившуюся и позвонил по указанному номеру телефона.

Незнакомка попросила его внести так называемый "аванс безопасности". Мужчина перевел более 35 тысяч рублей, однако после этого никто к нему не приехал.

– Когда он попытался вновь связаться с женщиной, ему перезвонили неизвестные и сообщили, что теперь он должен перечислить 70 000 рублей, – уточняет полиция Кузбасса.

Тогда кемеровчанин понял, что столкнулся с мошенниками, отказался переводить дополнительные деньги и обратился в полицию.

Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут аферистов. Следователь возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.

Напомним, мошенники регулярно обманывают кузбассовцев по разным схемам. Так, например, кемеровская школьница попалась на уловку с доставкой цветов и отдала аферистам более 2 миллионов рублей.