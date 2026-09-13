Почти 10 миллионов рублей выманили аферисты у кузбассовцев

По данным прокуратуры Кузбасса, за одну неделю жертвами дистанционных мошенников стали 21 житель региона.

Семь человек потеряли деньги после незаконных списаний с банковских счетов, в том числе после оформления кредитов.

Еще трое поверили сообщениям из соцсетей, которые пришли со взломанных аккаунтов знакомых. Четверо жителей региона попытались заработать на якобы выгодных "инвестициях".

Двое попались на уловки лжесотрудников различных организаций. Еще пять человек стали жертвами мошенников, которые размещали объявления на онлайн-сервисах.

Всего за неделю аферисты выманили у жителей региона 9 миллионов 813 тысяч рублей. Самая крупная потеря составила почти 7 миллионов рублей.