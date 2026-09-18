Букет цветов для школьницы обошелся семье из Кемерова в 2 млн рублей

Как сообщает полиция Кузбасса, в дежурную часть ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу обратилась 52-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее дочь передала неизвестным крупную сумму денег и золотые украшения.

– Ее 16-летняя дочь под воздействием мошенников передала неизвестным более 2 млн рублей, 20 000 долларов и золотые украшения, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Полицейские выяснили, что школьнице в мессенджере пришло сообщение о доставке цветов. Девушка знала, что такой предлог часто используют преступники, но всё равно перешла по ссылке – якобы для подтверждения заказа.

Сразу после этого ей позвонила незнакомка. По версии следствия, она заявила, что злоумышленники получили доступ к персональным данным семьи, а сама семья якобы причастна к финансированию террористов. Чтобы избежать уголовной ответственности, неизвестная потребовала передать "для проверки" все деньги и драгоценности курьерам.

По указанию мошенников девочка взяла из сейфа деньги и золото. Она дважды встретилась с неизвестными и передала им наличные и ювелирные изделия. Спустя несколько дней она перевела на указанные реквизиты ещё около 200 тысяч рублей.

Только после этого мама старшеклассницы узнала о случившемся и обратилась в полицию. Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.