Головная боль и слабость: кузбассовцев предупредили о жуткой инфекции

Речь идет о туляремии. Эта опасная инфекция широко распространена на территории России, ее очаги есть и в Кузбассе.

По данным Роспотребнадзора, заразиться можно разными способами. Чаще всего инфекция передается через укусы кровососущих насекомых – комаров, слепней, клещей. Опасен и контакт с больными или погибшими грызунами, причем возбудитель способен проникнуть через поврежденную и неповрежденную кожу и слизистые.

Подхватить заболевание можно также через зараженную воду и продукты. Есть и еще один путь заражения – воздушно-пылевой. Он возможен, например, при переработке зараженного зерна или работе с сеном и соломой.

При этом от человека к человеку туляремия не передается.

Первые признаки заболевания обычно появляются через 3–7 дней после заражения. Среди основных симптомов – высокая температура, головная боль, слабость и воспаление лимфатических узлов, которые могут увеличиваться и образовывать так называемые бубоны.

Самым надежным способом защиты от туляремии Роспотребнадзор называет вакцинацию. Иммунитет формируется примерно через 20–30 дней и сохраняется около пяти лет.

– При появлении симптомов недомогания после пребывания на природе необходимо обратиться к врачу и сообщить ему о возможном контакте с источниками и переносчиками инфекции, – подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы сообщали о том, что в Кузбассе резко выросло число укусов клещей.