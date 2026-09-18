Избирком раскрыл, какая сейчас явка на выборах в Кузбассе

Явка на выборы превысила в Кемеровской области 30%, сообщает избирательная комиссия региона.

– 31,61% составила явка в Кузбассе 18.09.2026 на 15:00, – говорит избирком.

Открыты участки будут в пятницу до 20:00, а потом – в субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00.

Напомним, в Кузбассе голосовать могут 1 859 165 человек. Проходят 18 избирательных кампаний – в Госдуму, Заксобрание региона и 16 местных советов депутатов.

За ходом голосования в том числе следят иностранные наблюдатели из Аргентины, Чили, Словаки, Доминиканской Республики, Уругвая.