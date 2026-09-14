Бесчеловечно: в Кузбассе опять разгромили могилы

В соцсетях сообщают об очередном акте вандализма на местах захоронения.
В субботу, 12 сентября, в пгт Промышленная местные жители обнаружили, что несколько могил на кладбище разгромлены. Об этом рассказала пользователь соцсетей утром в понедельник.
– Как будто специально молотком разбили, – сокрушается сельчанка.
Судя по кадрам, неизвестные орудовали на соседних могилах, расположенных на одном участке и оформленных в одном стиле – вероятно, там покоятся родственники.
Пользователи соцсетей крайне возмущены увиденным, они надеются, что виновник будет найден и наказан.
В Кузбассе время от времени оскверняют могилы. Например, в Мариинске разгромили 10 могил, ущерб тогда оценили в 500 000 рублей. Виновниками тогда оказались подростки.