Бесчеловечно: в Кузбассе опять разгромили могилы

В субботу, 12 сентября, в пгт Промышленная местные жители обнаружили, что несколько могил на кладбище разгромлены. Об этом рассказала пользователь соцсетей утром в понедельник.

– Как будто специально молотком разбили, – сокрушается сельчанка.

Судя по кадрам, неизвестные орудовали на соседних могилах, расположенных на одном участке и оформленных в одном стиле – вероятно, там покоятся родственники.