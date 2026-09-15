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История с облитым краской байком в Кемерове получила продолжение

В центре Кемерова неизвестные облили желтой краской мотоцикл BMW. История получила продолжение.

История с мотоциклом BMW, стоявшим на Притомской Набережной, обрастает новыми деталями. Еще 13 сентября читательница VSE42.Ru заметила возле дома изрисованный байк – неизвестные облили его желтой краской. Кто и зачем это сделал, тогда оставалось загадкой.

Кемеровчанка с иронией прокомментировала произошедшее:

– Самое забавное, что это центр города. Рядом культурный кластер, ну вот культура.

Прошло два дня, и женщина прислала в редакцию продолжение. На новом фото видно, что мотоцикл отмыли от краски. Примечательно, что вместе с этим у него пропали и колеса.

Фото: VSE42.Ru
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