Добыча угля в Кузбассе всё-таки обрушилась – вопреки заявлениям из Москвы

С января по август в Кемеровской области добыто 120,6 млн тонн угля, что на 4,7 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в пятницу областное министерство угольной промышленности.

При этом неделю назад в Москве говорили, что с начала года в Кузбассе добыто 122,6 млн тонн, что якобы соответствует уровню прошлого года. Минугля указывает, что это были только планы.

– По предварительной оценке, с начала года ожидалось добыть 122,7 млн тонн угля. После окончательного подведения итогов фактический объём составил 120,6 млн тонн, – говорит ведомство.

Минугля уточняет, что на кузбасских разрезах за восемь месяцев добыто 81,2 млн тонн (меньше на 0,7 млн тонн год к году), в шахтах – 39,4 млн тонн (меньше на 4 млн тонн).

Если же брать август, то небольшой рост всё же произошёл: добыча за месяц составила 15,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше год к году. Это произошло за счёт небольшого увеличения добычи на разрезах (на 0,9 млн тонн), при этом на шахтах произошёл спад (на 0,4 млн тонн).

Накануне сообщалось, что в Кузбассе добычей угля заняты 80 943 человека – за месяц их стало меньше почти на 4 500 человек.