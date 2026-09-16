Российский врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как древние инстинкты заставляют нас полнеть в межсезонье.
В беседе с РИАМО медик назвала три объективные причины осеннего набора веса. Понимание этих факторов поможет скорректировать привычки и сохранить фигуру в холода.
- Эволюционная память. Люди действительно могут "зажироваться". При смене сезонов организм инстинктивно требует жирной пищи. Это древний механизм адаптации и накопления энергии перед зимой.
- Изменение формата досуга. Из-за похолодания люди реже гуляют на улице. Встречи с друзьями переносятся в кафе и на фуд-корты, что ведет к перееданию.
- Осенняя хандра. Окончание лета и пасмурная погода вызывают стресс. Многие компенсируют тоску домашними посиделками с калорийной едой.
По словам врача, осознанный контроль пищевого поведения и выбор активного отдыха помогут избежать сезонной прибавки в весе.
Фото: magnific.com / magnific