В беседе с РИАМО медик назвала три объективные причины осеннего набора веса. Понимание этих факторов поможет скорректировать привычки и сохранить фигуру в холода.

Эволюционная память. Люди действительно могут "зажироваться". При смене сезонов организм инстинктивно требует жирной пищи. Это древний механизм адаптации и накопления энергии перед зимой.

Люди действительно могут "зажироваться". При смене сезонов организм инстинктивно требует жирной пищи. Это древний механизм адаптации и накопления энергии перед зимой. Изменение формата досуга. Из-за похолодания люди реже гуляют на улице. Встречи с друзьями переносятся в кафе и на фуд-корты, что ведет к перееданию.

Из-за похолодания люди реже гуляют на улице. Встречи с друзьями переносятся в кафе и на фуд-корты, что ведет к перееданию. Осенняя хандра. Окончание лета и пасмурная погода вызывают стресс. Многие компенсируют тоску домашними посиделками с калорийной едой.

По словам врача, осознанный контроль пищевого поведения и выбор активного отдыха помогут избежать сезонной прибавки в весе.