Кровавая мясорубка: кузбассовец изрезал голову приятеля до смерти

Как сообщает Следственный комитет по Кемеровской области – Кузбассу, 47-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве.

По версии следствия, вечером 15 сентября 2026 года мужчина поссорился со знакомым и во время конфликта нанёс ножом несколько ударов – в голову, спину и живот.

– От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Следователи задержали мужчину. Суд избрал меру пресечения – заключение под стражу. Сейчас на месте происшествия провели осмотр, допросили свидетелей и назначили экспертизы. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Трагедии на бытовой почве в регионе, к сожалению, повторяются. Ранее VSE42.RU рассказывал о ночной ссоре, которая закончилась смертью женщины. А в Ленинске-Кузнецком 57-летнюю женщину осудили за убийство сожителя.