Ночная ссора закончилась трупом: кузбассовец жестоко расправился с подругой

В Кузбассе произошла очередная трагедия на бытовой почве. 45-летнему местному жителю предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти знакомой.

По данным Следственного комитета по Кемеровской области – Кузбассу, всё случилось ночью 5 сентября 2026 года. Между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт. Во время ссоры кузбассовец схватил нож и ударил знакомую в левое бедро. Рана оказалась колото-резаной. Женщина скончалась на месте – спасти её не успели.

Мужчину задержали и суд отправил его под стражу. Также, в ведомстве уточнили, что следователи осмотрели место происшествия и изъяли орудие убийства – нож. Свидетелей допросили, назначили экспертизы. Выясняются все обстоятельства роковой ночи.

Ранее VSE42.RU рассказывал о похожих трагедиях в Кузбассе, где во время ссоры женщина ударила мужа ножом прямо в сердце.