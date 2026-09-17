В Кузбассе снова погиб мужчина от рук возлюбленной

Как сообщает СК Кузбасса, Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор 57-летней местной жительнице. Её признали виновной в убийстве.

По данным ведомства, трагедия случилась 19 декабря 2025 года в жилом доме на улице Нагорной. Женщина вместе с сожителем распивала спиртное и между ними вспыхнул конфликт. Во время ссоры подсудимая схватила нож и ударила мужчину в грудь.

– Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла мужчине один удар ножом в грудную клетку, от чего он скончался на месте происшествия, – отметили в Следкоме Кузбасса.

В суде женщина признала вину и раскаялась. Суд учёл позицию обвинителя и назначил 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

К сожалению, это не единичный случай в Кузбассе. Ранее VSE42.RU сообщал о других трагедиях, где в Кемерове 47-летняя женщина тоже зарезала мужа.

Но смертельные конфликты в Кузбассе случаются не только между возлюбленными. Ранее VSE42.RU рассказывал об ужасающем случае в Белове, где мама зарезала своего сына.