Организм отвергает молоко? Врач назвал хитрый способ обмануть возрастную аллергию

Человеческий организм непрерывно перестраивается, поэтому необычные реакции на окружающую среду и даже привычную еду нередко становятся неожиданностью. Врачи при этом отмечают, что перемены в работе ЖКТ относятся к естественным физиологическим процессам и далеко не всегда указывают на нарушения здоровья.

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с "Радио 1" рассказал, что с годами функционирование ЖКТ может меняться. Одним из примеров эксперт назвал аллергию на молоко.

– Это могут быть возрастные изменения, например, прием молока у человека заканчивается после первых лет жизни. Дальше нашему виду не сильно свойственно употреблять молоко. То есть мы одомашнили животное, пользуемся всеми благами, но наш ген не перестроен, – пояснил специалист.

Как считает Пристанский, в подобной ситуации стоит частично отказаться от молочной продукции. Добавляйте молочные продукты к еде постепенно и небольшими порциями. Тогда организму понадобится вырабатывать соответствующий фермент. Как только пища оказывается на языке, по телу проходит множество сигналов, после чего начинается выделение желчи и ферментов, необходимых для усвоения определенного продукта. Затем включаются остальные этапы пищеварительного процесса, отметил диетолог.