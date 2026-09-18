Главный внештатный токсиколог Подмосковья Михаил Козиев предупредил о рисках, которые несут домашние грибные заготовки, и напомнил правила безопасности.
Подготовка и хранение:
- Тщательно очищайте грибы от земли и промывайте. Некоторые виды требуют обязательного замачивания и варки. Воду после отваривания всегда сливайте.
- Храните закрытые консервы в темном сухом месте при температуре от 0 до +25 °C максимум 12 месяцев. Открытую банку держите в холодильнике от 2 до 5 суток.
- Немедленно выбрасывайте продукт, если банка вздулась, рассол помутнел или появился неприятный запах.
- Не покупайте грибные заготовки на стихийных рынках. Герметичная банка – идеальная среда для возбудителя ботулизма. При этом смертельно опасный токсин никак не меняет вкус, цвет и запах грибов, передает "Радио 1".
Симптомы отравления:
- Пищевое расстройство: тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Вызывайте врача, если состояние не улучшается 2–3 дня или сопровождается сильной слабостью и жаждой.
- Специфические признаки ботулизма: "пелена" перед глазами, двоение предметов, мышечная слабость, нарушение глотания и дыхания, изменение голоса. Требуется экстренная медицинская помощь.
Действия при интоксикации:
- Сохраните остатки блюда для лабораторного анализа.
- Сообщите врачу, где, когда и в каком количестве вы ели грибы.
- Категорически запрещено заниматься самолечением, самостоятельно промывать желудок или использовать народные средства. Это ведет к тяжелым осложнениям.
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