сегодня, 10:09

В Кузбассе завёлся пунктуальный медведь – пугает людей в одно и то же время

Кузбассовцы продолжают рассказывать о голодных медведях, которые выходят из леса к их домам. По словам жителей, кое-где это происходит до жути стабильно.