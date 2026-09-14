Власти Кузбасса назвали одно место, где можно набрать грибов без медведей

Минлескомплекса и охотхозяйства Кузбасса сообщает, что в Топкинском районе любителей "тихой охоты" ждёт приятная новость – опят уродилось много. И самое главное преимущество этого направления в том, что медведей там нет. Можно спокойно гулять по осеннему лесу и собирать грибы.

Но в других территориях ситуация иная. Ведомство предупреждает: от походов в тайгу лучше воздержаться. Высокая концентрация медведей традиционно фиксируется в Новокузнецком, Междуреченском, Мысковском, Прокопьевском, Таштагольском и Тисульском округах. Выходить на природу там не рекомендуется до снижения активности хищников.

Даже если вы идёте за грибами в безопасный район, стоит быть готовым к разным ситуациям. Полная инструкция о том, как вести себя в местах обитания бурого медведя и предотвратить нежелательную встречу, уже утверждена муниципалитетами. Ознакомиться с ней можно на информационных ресурсах муниципалитетов и на официальном сайте министерства.

Чиновники просят быть внимательными, сообщать близким о своём маршруте и делиться фотографиями грибных трофеев.

Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кузбассе медведи продолжают выходить к людям: недавно хищник разорил пасеку под, а в Междуреченске задрал собаку и съел черноплодку.