Разбушевалась в ресторане и избила врача: дебоширку из Кемерова забрали силовики

Как сообщает пресс-служба региональной Росгвардии, вечером экипаж получил сигнал с кнопки тревожной сигнализации охраняемого ресторана на проспекте Ленина. На месте работники охраны передали росгвардейцам 29-летнюю горожанку с признаками алкогольного опьянения. Она продолжала вести себя агрессивно.

По предварительной информации, несколько посетителей заведения направились к выходу. Женщина без объяснения причин подбежала сзади к одному из мужчин и ударила его по голове. После этого она продолжила нарушать общественный порядок. Работники ресторана увидели происходящее и нажали кнопку экстренного вызова.

Росгвардейцы сопроводили женщину в городскую больницу для осмотра. Но и там она не успокоилась: выражалась нецензурной бранью и ударила работницу больницы по лицу. Стражи правопорядка незамедлительно пресекли её действия.

После завершения медицинского осмотра задержанную доставили в отдел полиции. Все обстоятельства выясняются, по результатам проверки примут решение по закону.

Напомним, что росгвардейцы регулярно разрешают конфликты – и не только в ресторанах. Ранее VSE42.RU рассказывал, как в Междуреченске силовики разбирались в жутком ночном конфликте.