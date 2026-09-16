Взбудоражили весь дом: силовики разбираются в жутком ночном конфликте кузбасской пары

Как сообщает пресс-служба региональной Росгвардии, ночью в Междуреченске сработал сигнал о противоправных действиях. Силовики приехали в многоквартирный дом на проспекте 50 лет Комсомола. По данным ведомства, в квартире они задержали 46-летнего мужчину с признаками опьянения. На него указала потерпевшая.

По предварительным данным, супруги выпивали вместе и во время разговора вспыхнула ссора. Мужчина схватил столовую вилку и ударил женщину в ногу. Шум и возможную драку услышали соседи – они и вызвали экстренные службы.

Медики оказали пострадавшей помощь на месте. Задержанного передали полиции. Все обстоятельства выясняются.

В Росгвардии напомнили: для безопасности можно установить в квартире кнопку тревожной сигнализации. Тогда группа задержания приедет максимально быстро.

Но любовные конфликты в Кузбассе не всегда заканчиваются травмами. Ранее VSE42.RU писал о трагедии, где 45-летний кузбассовец ударил знакомую ножом в бедро – она скончалась на месте.