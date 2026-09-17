Часть продуктов и смартфоны резко подорожали в Кузбассе

По данным Кемеровостата, в регионе с 7 по 14 сентября заметно вырос в цене ряд товаров.

Из продуктов питания подорожание сильнее всего коснулось яблок – рост на 3%, огурцов и бананов – на 2%, свёклы – на 1,4%.

Кое-что из еды подешевело, это молоко – на 2,4%, картофель – на 10,7%, морковь – на 5,5%, репчатый лук – на 4,3%.

В среднем килограмм яблок подорожал за неделю на 169,03 до 173,52 рубля, бананов – с 142,66 до 145,43. Кило картошки в среднем стоит 47,93 рубля, помидоров – 179,47, огурцов – 99,02 рубля.