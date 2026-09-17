Почему в Кузбассе мощно дорожает бензин – ответ Минпромторга

Минпромторг Кузбасса в четверг, 17 сентября, прокомментировал информацию о дальнейшем подорожании бензина в регионе и объяснил его ростом оптовых цен.

– В условиях сокращения предложения на оптовом рынке топлива независимые операторы, не располагающие собственными производственными мощностями, вынуждены приобретать нефтепродукты по повышенным закупочным ценам, – говорит ведомство.

Как итог, растут и розничные цены на независимых заправках.

Минпромторг добавляет, что крупные сети сохраняют стабильные цены, так как у этих компаний есть собственное производство и переработка. Министерство заверяет, что на крупных сетях бензин дорожает не выше инфляции.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе за прошедшую неделю опять подорожал бензин. Особенно сильно это коснулось мелких заправок, но и на некоторых крупных цены намного выше средних данных, которые опубликовал в четверг Кемеровостат.