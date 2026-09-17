Как рассказал врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с изданием "Абзац", чрезмерная щекотка опасна для здоровья. Организм воспринимает ее как угрозу и испытывает сильный стресс. Невинные игры могут обернуться серьезными последствиями.

Главные факты и риски:

• Перегрузка нервной системы. Мозг реагирует на раздражение кожи как на нападение. Запускается защитная реакция "бей или беги".

• Тяжелые симптомы. Длительная щекотка вызывает бессонницу, нервные тики, мышечные судороги и панические атаки.

• Особая угроза для детей. Детская нервная система только формируется. Она максимально уязвима к подобным перегрузкам.

• Научное доказательство. МРТ-исследование Тюбингенского университета (2013 год) подтвердило слова врача. Щекотка напрямую активирует в мозге центры ожидания боли.

Специалисты призывают отказаться от злоупотребления щекоткой. Неспособность мозга быстро выйти из "режима опасности" ведет к прямым нарушениям в работе вегетативной нервной системы.