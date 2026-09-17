В разговоре с "Радио 1" диетолог и нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что тыкву с давних времён используют как в русской кулинарии, так и в качестве натурального лечебного средства. В приготовлении еды задействуют практически всё содержимое тыквы, включая семена, из которых получают масла.

Как отметил нутрициолог, овощ содержит немало рафинированных и нерафинированных масел, а также клетчатку, витамин С и витамины группы B.

– Самый идеальный вариант – срывать с грядки и жевать, так мы получаем большое количество клетчатки. Но это не так вкусно. Оптимальный вариант – духовка. И можно добавить компоненты с сильной ароматикой, например, кунжутное масло, розмарин или тимьян, потому что сама тыква не такая насыщенная, – поделился Пристанский.

Эксперт также обратил внимание на пользу тыквенных семечек и изготовленных из них масел. При этом назвать возможный вред овоща Роман Пристанский не смог, так как почти не встречал сведений о подобных противопоказаниях. По его словам, от тыквы стоит отказаться при аллергии на цинк либо индивидуальной непереносимости витамина С или витаминов группы B.