Диетолог Ольга Редина раскрыла темную сторону тыквы, которая считается одним из самых полезных осенних продуктов. По словам медика, популярный овощ может незаметно разрушать желудок.
Несмотря на богатый витаминный состав, тыква может серьезно навредить здоровью при ряде заболеваний. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" эксперт выделили три главные угрозы:
• Риск для диабетиков. Тыква содержит много сахаров, ее гликемический индекс достигает 75. Тыквенные каши, соки и запеченные блюда вызывают резкий скачок глюкозы в крови. При диабете второго типа и инсулинорезистентности безопасная норма – 100-150 граммов мякоти при постоянном контроле сахара. От сладких тыквенных десертов необходимо отказаться.
• Угроза при болезнях ЖКТ. Овощ обладает сильным щелочным действием и гасит выработку соляной кислоты. При анацидном гастрите (низкая кислотность) это останавливает переваривание белков, вызывая тяжесть и брожение. Сырая клетчатка также травмирует слизистую при обострении язвы. Пациентам с такими диагнозами разрешено только термически обработанное пюре в минимальных дозах.
• Аллергические реакции. Растительный белок профилин в составе тыквы способен провоцировать зуд, отеки слизистых и расстройство желудка. В зоне риска находятся аллергики с реакцией на дыню и пыльцу сорных трав (полынь, амброзия).