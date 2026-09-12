Несмотря на богатый витаминный состав, тыква может серьезно навредить здоровью при ряде заболеваний. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" эксперт выделили три главные угрозы:

• Риск для диабетиков. Тыква содержит много сахаров, ее гликемический индекс достигает 75. Тыквенные каши, соки и запеченные блюда вызывают резкий скачок глюкозы в крови. При диабете второго типа и инсулинорезистентности безопасная норма – 100-150 граммов мякоти при постоянном контроле сахара. От сладких тыквенных десертов необходимо отказаться.

• Угроза при болезнях ЖКТ. Овощ обладает сильным щелочным действием и гасит выработку соляной кислоты. При анацидном гастрите (низкая кислотность) это останавливает переваривание белков, вызывая тяжесть и брожение. Сырая клетчатка также травмирует слизистую при обострении язвы. Пациентам с такими диагнозами разрешено только термически обработанное пюре в минимальных дозах.

• Аллергические реакции. Растительный белок профилин в составе тыквы способен провоцировать зуд, отеки слизистых и расстройство желудка. В зоне риска находятся аллергики с реакцией на дыню и пыльцу сорных трав (полынь, амброзия).