В связи с осенним похолоданием Мособлпожспас выпустил памятку по безопасному использованию электрических обогревателей, пишет "Радио 1".

– Безопасность начинается с мелочей. Чтобы обогреватель радовал теплом, а не стал причиной беды, нужно запомнить несколько простых, но важных правил. Используйте только заводские обогреватели, так как самодельные приборы смертельно опасны. Осмотрите шнур, вилку и розетку. При наличии любого повреждения необходимо заменить деталь, – отметили в ведомстве.

Также для предотвращения пожаров ведомство призывает соблюдать и другие правила:

• Не включайте несколько мощных приборов в одну сеть во избежание перегрузки.

• Устанавливайте обогреватель на безопасном расстоянии от штор, мебели и горючих веществ.

• Не прокладывайте сетевой провод под коврами и не ставьте на него тяжелые предметы.

• Категорически запрещено накрывать устройство и сушить на нем вещи.

• Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не включайте его на ночь.

• Регулярно очищайте нагревательные элементы от пыли во избежание ее возгорания.

В пресс-службе добавили, что при появлении искр, постороннего шума или запаха нужно немедленно отключить обогреватель от сети. При возникновении нештатной ситуации следует звонить по номеру 112, передает 360.ru.