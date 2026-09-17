Осень принесла с собой ночные холода, поэтому многие россияне уже начали включать электрические обогреватели. Спасатели рассказали, что следует помнить, чтобы не лишиться дома.
В связи с осенним похолоданием Мособлпожспас выпустил памятку по безопасному использованию электрических обогревателей, пишет "Радио 1".
– Безопасность начинается с мелочей. Чтобы обогреватель радовал теплом, а не стал причиной беды, нужно запомнить несколько простых, но важных правил. Используйте только заводские обогреватели, так как самодельные приборы смертельно опасны. Осмотрите шнур, вилку и розетку. При наличии любого повреждения необходимо заменить деталь, – отметили в ведомстве.
Также для предотвращения пожаров ведомство призывает соблюдать и другие правила:
• Не включайте несколько мощных приборов в одну сеть во избежание перегрузки.
• Устанавливайте обогреватель на безопасном расстоянии от штор, мебели и горючих веществ.
• Не прокладывайте сетевой провод под коврами и не ставьте на него тяжелые предметы.
• Категорически запрещено накрывать устройство и сушить на нем вещи.
• Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не включайте его на ночь.
• Регулярно очищайте нагревательные элементы от пыли во избежание ее возгорания.
В пресс-службе добавили, что при появлении искр, постороннего шума или запаха нужно немедленно отключить обогреватель от сети. При возникновении нештатной ситуации следует звонить по номеру 112, передает 360.ru.