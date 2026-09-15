Почему не дают отопление - власти Кузбасса назвали причину

Сегодня, 15 сентября, в большинстве муниципалитетов стартует отопительный сезон. Однако в некоторых территориях тепло жителям начнут подавать позднее.

Так, например, в администрации Тяжинского муниципального округа объявили, что старт отопительного сезона переносится на 08:00 18 сентября. Причина – сохраняющаяся теплая погода и отсутствие устойчивого похолодания.

Речь идет и об Анжеро-Судженске.

– Запускать систему теплоснабжения будем поэтапно: с 16 сентября – для организаций социальной сферы и жилищного фонда, не имеющих технической возможности приема горячего водоснабжения в летний период, с 21 сентября – для жилищного фонда, имеющего техническую возможность приема горячего водоснабжения в летний период.

В областном центре Кузбасса сегодня начали подавать отопление в объекты социальной сферы. Даты подача тепла в жилые дома пока нет.

– Параллельно будем следить за температурой на улице и, как только она начнет устойчиво снижаться, теплоэнергетики и специалисты управляющих компаний приступят к пуску тепла в жилые дома, – написал в своих соцсетях мэр Дмитрий Анисимов.

Также и в Мысках тепло начали подавать в детские сады, школы, больницы и другие социально значимые объекты. Жилые дома подключат позже – когда температура начнет снижаться.

В Белове мэр Сергей Алексеев объявил, что с сегодняшнего дня, 15 сентября, отопление подается в детские сады, школы и больницы. В жилищный фонд его начнут подавать в период с 17 по 19 сентября.

Напомним, ранее губернатор Кузбасса рекомендовал главам муниципалитетов начать отопительный сезон с 15 сентября. Ориентиром для подачи тепла служит среднесуточная температура +8°С, которая должна держаться пять дней подряд.