Российский терапевт Даниил Сушков рассказал россиянам о настоящих причинах ночных судорог и научил правильно снимать спазм.
Как рассказал медик, ночные судороги икроножных мышц часто возникают из-за расслабленной и опущенной стопы во время сна. У здоровых людей спазмы провоцируют физическое переутомление, обезвоживание, долгое сидение или переохлаждение ног, сообщает "Радио 1".
Как быстро снять спазм:
- Выпрямите ногу и плавно потяните носок стопы на себя.
- Мягко помассируйте, разотрите и пощипайте мышцу.
- Приложите к икре тепло (грелку или теплое полотенце).
- Встаньте и сделайте шаг. Полноценно ходить или бегать нельзя – есть риск повредить мышечные волокна.
Когда пора к врачу:
Единичные эпизоды безопасны. Запишитесь к терапевту, если судороги будят вас чаще двух раз в неделю на протяжении нескольких недель. Причиной могут быть сосудистые заболевания, эндокринные нарушения или нехватка электролитов. Принимать магний, калий и кальций без предварительного анализа крови бессмысленно, передает URA.RU.
Тревожные симптомы:
Срочная медицинская помощь требуется, если судороги сопровождаются онемением, слабостью, отеками, бледностью или синюшностью кожи ног. Крайне опасны приступы, протекающие вместе с одышкой, болью в груди или распространением спазма на другие части тела. Об этом пишет 360.ru.