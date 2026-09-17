Как рассказал медик, ночные судороги икроножных мышц часто возникают из-за расслабленной и опущенной стопы во время сна. У здоровых людей спазмы провоцируют физическое переутомление, обезвоживание, долгое сидение или переохлаждение ног, сообщает "Радио 1".

Как быстро снять спазм:

Выпрямите ногу и плавно потяните носок стопы на себя.

Мягко помассируйте, разотрите и пощипайте мышцу.

Приложите к икре тепло (грелку или теплое полотенце).

Встаньте и сделайте шаг. Полноценно ходить или бегать нельзя – есть риск повредить мышечные волокна.

Когда пора к врачу:

Единичные эпизоды безопасны. Запишитесь к терапевту, если судороги будят вас чаще двух раз в неделю на протяжении нескольких недель. Причиной могут быть сосудистые заболевания, эндокринные нарушения или нехватка электролитов. Принимать магний, калий и кальций без предварительного анализа крови бессмысленно, передает URA.RU.

Тревожные симптомы:

Срочная медицинская помощь требуется, если судороги сопровождаются онемением, слабостью, отеками, бледностью или синюшностью кожи ног. Крайне опасны приступы, протекающие вместе с одышкой, болью в груди или распространением спазма на другие части тела. Об этом пишет 360.ru.