Врач Степанова объяснила россиянам, почему молодые люди стали стареть раньше. По ее словам, гаджеты и стресс крадут молодость кожи.
Современная молодежь сталкивается с преждевременным старением кожи. Врач-дерматолог Дарья Степанова в беседе с изданием "Газета.Ru" выделила три главные причины: стресс, плохой сон и частое использование гаджетов.
Почему кожа стареет быстрее:
• Стресс и недосып повышают уровень гормона кортизола. Он разрушает коллаген, ухудшает кровоток и вызывает пигментацию.
• Синий свет от экранов смартфонов запускает оксидативный стресс. Тепло от устройств испаряет влагу и сушит кожу.
Как остановить процесс:
• Измените привычки: Наладьте строгий режим сна, снизьте уровень стресса и сократите время использования смартфона.
• Ухаживайте за кожей дома: Регулярно наносите увлажняющие кремы и сыворотки с антиоксидантами.
• Обратитесь к косметологу: Вернуть тонус и убрать дефекты помогут биоревитализация, мезотерапия, фототерапия и лазерные процедуры, передает REGIONS.Ru.