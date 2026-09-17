Здоровье

Хватит скроллить по ночам: как молодежи спасти лицо от ранних морщин

Врач Степанова объяснила россиянам, почему молодые люди стали стареть раньше. По ее словам, гаджеты и стресс крадут молодость кожи.

Современная молодежь сталкивается с преждевременным старением кожи. Врач-дерматолог Дарья Степанова в беседе с изданием "Газета.Ru" выделила три главные причины: стресс, плохой сон и частое использование гаджетов.

Почему кожа стареет быстрее:

• Стресс и недосып повышают уровень гормона кортизола. Он разрушает коллаген, ухудшает кровоток и вызывает пигментацию.

• Синий свет от экранов смартфонов запускает оксидативный стресс. Тепло от устройств испаряет влагу и сушит кожу.

Как остановить процесс:

• Измените привычки: Наладьте строгий режим сна, снизьте уровень стресса и сократите время использования смартфона.

• Ухаживайте за кожей дома: Регулярно наносите увлажняющие кремы и сыворотки с антиоксидантами.

• Обратитесь к косметологу: Вернуть тонус и убрать дефекты помогут биоревитализация, мезотерапия, фототерапия и лазерные процедуры, передает REGIONS.Ru.

Фото: magnific.com / cookie_studio
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