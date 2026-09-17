Пассажиры застряли на 14 часов: в аэропорту Кемерова снова задержки рейсов

В кемеровском аэропорту снова задержали рейс в Сочи. По данным онлайн-табло, борт авиакомпании "Северный ветер" должен был вылететь в 8:35, но отправится только в 22:10. Задержка – почти 14 часов.

Обратный рейс тоже сдвинулся. Самолёт из Сочи прилетит в Кемерово в 21:05 вместо 7:30.

Причина – ограничения на приём и вылет самолётов в сочинском аэропорту. По информации Росавиации, их вводили ночью и сняли только около часа назад.

Также известно, что "Северный ветер" переводит часть сочинских рейсов в Сухум с 18 сентября по 24 октября. Вылеты из Кемерова и Новокузнецка в их числе отменены.

Задержки в кузбасских аэропортах уже стали привычным делом. Ранее VSE42.RU сообщал, что в аэропортах Кузбасса массово задерживают рейсы.