Больше чем на сутки: в аэропортах Кузбасса массово задерживают рейсы

Как свидетельствуют данные онлайн-табло кемеровского аэропорта, утром 14 сентября там задержали рейс в Сочи. Ещё один вылет на этом направлении, запланированный на воскресенье, сдвинули больше чем на сутки.

Самолёт "Уральских авиалиний" должен был отправиться в 9:15, но теперь вылетит в 15:50. Борт ещё не прилетел в Кемерово – его ожидают к 14:40.

Рейс "Северного ветра" Кемерово – Сочи перенесли ещё сильнее. Пассажиры планировали улететь 13 сентября в 8:35, но сделают это только сегодня, 14 сентября, в 11:35. Причина – ограничения на приём и выпуск самолётов в сочинском аэропорту. По данным Росавиации, они сохраняются до сих пор.

Также в Кемерове задерживаются вылеты в Санкт-Петербург и Екатеринбург, но там задержки небольшие – около полутора часов.

А в Новокузнецке "Северный ветер" отменил утренний рейс в Сочи. Сначала вылет с 9:20 понедельника перенесли на 8:15 вторника, но затем отменили полностью.