"МИССИЯ: ИНЖЕНЕР": школьники из Кузбасса познакомились с инженерными профессиями в ТПУ

Участники лагеря побывали на исследовательском ядерном реакторе Томского политеха, площадках индустриальных партнеров вуза, познакомились с учебными корпусами и современными научно-исследовательскими лабораториями.

"Томский политехнический университет для получения качественного образования ежегодно выбирают мотивированные школьники из 64 регионов России и 63 стран мира. Чтобы помочь им сформировать представление об инженерных профессиях и технических направлениях подготовки, помочь сделать правильный выбор, мы проводим профориентационные мероприятия, в том числе "Инженерный лагерь". Его программа включает не только экскурсии, но и тематические мастер-классы и "Атомный квиз"", – говорят организаторы.

Так, например, школьники смогли попробовать себя в светодизайне, химическом анализе, поиске полезных ископаемых, учились создавать интеллектуальные системы управления техническим объектом, знакомились со спецификой профессии специалиста по искусственному интеллекту и многое другое.

Программа собрала 100 школьников из Кемеровской и Иркутской областей, Красноярского края и Республики Алтай.

Мероприятие прошло в рамках проекта "МИССИЯ: ИНЖЕНЕР – экосистема развития будущих инженеров Сибири" при грантовой поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" и Томского политехнического университета.