"В 4 раза выше нормы": глава Минздрава назвал шокирующую привычку россиян

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге Михаил Мурашко прочитал лекцию в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" и рассказал о проблемах здорового питания в России. По его словам, по данным ВЦИОМ сегодня 92% россиян обеспокоены качеством своего рациона, однако перейти к здоровому образу жизни людям мешают сразу несколько факторов.

Первый барьер министр назвал экономическим – это доступность "дешевых калорий". Второй – культурным: привычка воспринимать сытную пищу как наиболее привлекательную. Третий – информационный: агрессивная реклама фастфуда.

Отдельно Мурашко обратил внимание на то, что около 50% россиян ежедневно едят кондитерские изделия.

– Посмотрите, какой объем кондитерских изделий ежедневно потребляют россияне. Это опасная вещь. Фактически сегодня объемы потребления сахара в четыре раза превышают рекомендуемые нормы в нашей стране, – заявил глава Минздрава.

По словам министра, овощи и фрукты каждый день употребляют около 60% россиян, крупы – 40%, молочные продукты – 50%. Колбасные изделия входят в ежедневный рацион у 23% жителей, соленую пищу употребляют 10%.

Проблема касается не только России. По данным, которые Мурашко привел во время лекции, около 2,5 млрд взрослых людей в мире имеют избыточную массу тела, 645 млн столкнулись с голодом, а около 2,7 млрд человек не имеют доступа к здоровому рациону. Об этом пишет "КП-Екатеринбург".