Здоровье

Врач назвал единственное абсолютное противопоказание к прививке от гриппа

Врач Андрей Осипов разрушил мифы о вакцинации и объяснил, кому категорически нельзя делать прививку от гриппа.

Главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов в беседе с "Радио 1" назвал реальные противопоказания к вакцинации от гриппа. Большинство массовых опасений не имеют научного обоснования.

• Абсолютное противопоказание: аллергия на белок куриного яйца (вакцины производят на куриных эмбрионах).

• Временный медотвод: период острых инфекций или обострение хронических заболеваний.

• Онкология: не является противопоказанием. Прививка настоятельно рекомендуется для защиты ослабленного организма.

• Беременность: требуется индивидуальный подход.

– А вот для будущих мам вопрос вакцинации стоит особенно остро, и здесь важен индивидуальный подход. Нужно обратиться к акушеру-гинекологу, который определит состояние, – отметил медик.

Польза прививки доказана клинически и значительно перевешивает возможные риски.

Фото: VSE42.RU
 болезнь  грипп  здоровье  осень  осипов  прививка Облако тегов