Врач Андрей Осипов разрушил мифы о вакцинации и объяснил, кому категорически нельзя делать прививку от гриппа.
Главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов в беседе с "Радио 1" назвал реальные противопоказания к вакцинации от гриппа. Большинство массовых опасений не имеют научного обоснования.
• Абсолютное противопоказание: аллергия на белок куриного яйца (вакцины производят на куриных эмбрионах).
• Временный медотвод: период острых инфекций или обострение хронических заболеваний.
• Онкология: не является противопоказанием. Прививка настоятельно рекомендуется для защиты ослабленного организма.
• Беременность: требуется индивидуальный подход.
– А вот для будущих мам вопрос вакцинации стоит особенно остро, и здесь важен индивидуальный подход. Нужно обратиться к акушеру-гинекологу, который определит состояние, – отметил медик.
Польза прививки доказана клинически и значительно перевешивает возможные риски.