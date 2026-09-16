Кузбассовцы массово заболели тяжелым вирусом: 15,5 тысячи случаев за неделю

Роспотребнадзор по Кемеровской области – Кузбассу подвёл итоги недели. По их данным, с 7 по 13 сентября в регионе зафиксировали 15,5 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 95,9% больше, чем на предыдущей неделе.

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии исследовали клинический материал от 285 больных с признаками ОРВИ.

– В материале больных идентифицированы вирусы негриппозной природы, – отметили в Роспотребнадзоре Кузбасса.

Чтобы снизить риск заражения, кузбассовцам советуют соблюдать простые правила:

Мыть руки после улицы и общественных мест;

избегать скопления людей;

носить маску и менять её каждые 2–3 часа;

Не забывать про влажную уборку и проветривание.

А при первых симптомах – насморке, кашле, температуре – обращаться к врачу.

Региональный Роспотребнадзор напоминает, что осень – самое время для прививки от гриппа. Вакцинацию нужно делать за две-три недели до подъёма заболеваемости, чтобы иммунитет успел сформироваться. Прививка включена в Национальный календарь профилактических прививок.

Как сообщает ведомство, в первую очередь привиться стоит организованным коллективам, людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые. Отдельное внимание – работникам птицеводства и свиноводства, сотрудникам зоопарков и тем, кто разводит птицу или свиней.

При этом, кемеровчане жалуются на отсутствие вакцины в детских больницах. Ранее редакция VSE42 писала о том , что одна из жительниц написала об этом в чат губернатора, и получила неутешительный ответ Минздрава.