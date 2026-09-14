Детей оставили без прививок от гриппа – кемеровчане бьют тревогу

Жительница областного центра пожаловалась в чате губернатора Кузбасса на отсутствие вакцины от гриппа в детских больницах.

– Сегодня уже 14 сентября. Вакцины от гриппа до сих пор нет в детских поликлиниках. Маленьким детям нужно ставить две дозы с промежутком в месяц, иммунитет вырабатывается спустя 2 недели после второй дозы. Ещё дети имеют свойство болеть. Вы чего ждете-то? – возмутилась кемеровчанка.

В Минздраве Кузбасса прокомментировали ситуацию.

– Вакцина поступила. В ближайшие дни будет распределена по детским поликлиникам. Рекомендуем по данному вопросу повторно обратиться в свою поликлинику, – ответили в ведомстве.

Однако после этого женщина самостоятельно связалась с Кемеровской областной детской клинической больницей имени Атаманова.

– В КОДКБ только что ответили, что вакцины нет, информации никакой не поступало, – написала она.

На что Минздрав Кузбасса еще раз подчеркнул, что вакцину сейчас распределяют по больницам. Также в ведомстве попросили предоставить личные данные пациента, чтобы специалисты смогли записать его в лист ожидания и связаться дополнительно.

Ранее мы писали о том, что в Кузбассе резко взлетела заболеваемость ОРВИ.