Как рассказала медик в беседе с NEWS.ru, в осенний период болезни желудочно-кишечного тракта могут проявляться острее. Нередко ухудшение связано с повышением уровня кортизола в организме.

– Осенью жалобы на боли в животе, изжогу и вздутие становятся самыми частыми беспокойствами в самочувствии. Сезонная перестройка организма накладывается на накопленный за год стресс, напрямую бьет по ЖКТ. В условиях хронического дефицита кровоснабжения слизистая оболочка желудка теряет свои защитные свойства, истончается слой муцина и снижается синтез простагландинов. Одновременно с этим блуждающий нерв, отвечающий за нормальное пищеварение, подавляется, – сказала врач.

По ее словам, при наличии у человека Helicobacter pylori бактерия на фоне ишемии начинает сильнее повреждать слизистую, провоцируя обострение гастрита, появление эрозий или развитие язвенной болезни.

Самойлова добавила, что под действием стресса тонкая кишка работает медленнее. В результате чрезмерно размножаются бактерии, возникает брожение, после еды появляется чувство тяжести, а также случаются запоры.

Еще одним осенним фактором врач назвала холод, способный вызывать спазмы. Низкая температура, уточнила специалист, рефлекторно сужает периферические сосуды, причем такая реакция распространяется и на гладкую мускулатуру внутренних органов. Из-за спазма желудка сбивается его моторика, поэтому пища остается в нем дольше, чем обычно. В сочетании с высоким уровнем кортизола это формирует подходящие условия для попадания кислого содержимого желудка в пищевод. Так возникает типичная осенняя изжога – порой даже у людей, которые раньше с ней не сталкивались.

Нельзя забывать и об изменениях в питании: чтобы согреться, организм начинает требовать больше быстрых углеводов, горячей и жирной еды. Излишек глюкозы вызывает резкие колебания инсулина и тем самым усиливает системное воспаление, тогда как тяжелая пища создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и желчный пузырь, подытожила Самойлова.