Скандал с сиротами и сгоревшим жильем в Кузбассе - появились подробности

Речь идет о семье из Прокопьевска. Как сообщалось ранее, двух девочек и мальчика переселили из аварийного жилья. Но вместо благоустроенной квартиры риелторы купили им помещение после пожара. Жильё непригодно для проживания.

По данным SHOT, тяжелым положением семьи из Прокопьевска воспользовались двое мужчин 48 и 42 лет. Первый работал в местной управляющей компании, а последнее время – на производстве, не имея опыта в риелторстве. Второй числился в региональном центре недвижимости почти 10 лет назад, но затем занялся бизнесом в строительстве и грузоперевозках.

Дела у второго шли не очень хорошо. Сейчас у его компаний два судебных дела на общую сумму около 900 тысяч рублей, а личные долги составляют примерно 5 млн рублей.

Поиски легких денег привели мужчин к семье, которой они пообещали помочь с переселением из ветхого жилья, но обманули. Семье должны были выделить средства на покупку нового жилья, однако "риелторы" убедили приобрести сразу три сгоревшие квартиры, пообещав ремонт. Деньги они забрали, а к работам даже не притронулись.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Случай дошел до председателя СК РФ Бастрыкина.