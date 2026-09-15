Пепелище вместо жилья: сиротам из Кузбасса досталась квартира после пожара

Следственный комитет по Кемеровской области – Кузбассу расследует уголовное дело по факту нарушения жилищных прав детей-сирот в Прокопьевске. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

По предварительным данным, двух девочек и мальчика переселили из аварийного жилья. Но вместо благоустроенной квартиры риелторы купили им помещение после пожара. Жильё непригодно для проживания.

В соцсетях региона уже разлетелось видео из этой квартиры. На кадрах видно, что ремонта здесь не было: чёрные от копоти стены и содранные обои. Жить в таких условиях невозможно, особенно детям.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Бэликто Базарову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин уже брал на контроль ситуацию с разрушающимся домом в Междуреченске.