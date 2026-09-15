Как рассказала врач Ольга Малиновская в беседе с NEWS.ru, осенняя апатия и упадок сил часто сигнализируют о дефиците важных микроэлементов о организме.

– Назначать себе витаминные комплексы и ударные дозы витаминов группы В при первых признаках апатии не надо, как и пить их на всякий случай. Одни и те же симптомы могут быть вызваны разными причинами, – сказала Малиновская.

Для точного выявления причин плохого самочувствия необходимо сдать анализ крови. Рекомендуется проверить уровень ферритина, гомоцистеина, а также витаминов B12 и B9.

Помимо дефицита витаминов, на настроение влияют сезонные факторы. Врач Татьяна Коржова отметила, что сокращение светового дня повышает выработку "гормона сна" мелатонина. Похолодание заставляет организм переходить в режим энергосбережения.

По ее словам, легкая форма сезонной хандры не требует лечения и проходит самостоятельно по мере адаптации организма. Однако если вялость и раздражительность сохраняются дольше двух недель, это прямой повод пройти лабораторную диагностику.