Ежедневные бизнес-ланчи за 500–700 рублей увеличивают расходы сотрудника на 10 тысяч рублей в месяц. Финансовый консультант Ольга Матвеева в беседе с изданием "Газета.Ru" назвала способы сэкономить на питании в офисе:

Приносить еду из дома. Увеличьте порцию ужина, чтобы взять остатки на работу. Также можно заранее готовить крупы, мясо и овощи на несколько дней.

Увеличьте порцию ужина, чтобы взять остатки на работу. Также можно заранее готовить крупы, мясо и овощи на несколько дней. Покупать готовую еду в супермаркетах. Это дешевле кафе и позволяет избежать лишних трат на доставку.

Это дешевле кафе и позволяет избежать лишних трат на доставку. Использовать офисные вендинговые автоматы. В современных аппаратах продаются полноценные блюда.

В современных аппаратах продаются полноценные блюда. Контролировать мелкие траты. Частая покупка кофе, печенья и батончиков в течение дня по стоимости сопоставима с обедом в ресторане.

Эксперт рекомендует установить четкий бюджет на рабочее питание и чередовать форматы: например, брать домашнюю еду, а в отдельные дни покупать готовые блюда в магазине, передает REGIONS.Ru.