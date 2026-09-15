Общество

Экономный обед на работе: как не разориться на бизнес-ланчах и сытно поесть

Финансист Матвеева рассказала россиянам, как сохранить часть зарплаты, не отказываясь от вкусных рабочих обедов.

Ежедневные бизнес-ланчи за 500–700 рублей увеличивают расходы сотрудника на 10 тысяч рублей в месяц. Финансовый консультант Ольга Матвеева в беседе с изданием "Газета.Ru" назвала способы сэкономить на питании в офисе:

  • Приносить еду из дома. Увеличьте порцию ужина, чтобы взять остатки на работу. Также можно заранее готовить крупы, мясо и овощи на несколько дней.
  • Покупать готовую еду в супермаркетах. Это дешевле кафе и позволяет избежать лишних трат на доставку.
  • Использовать офисные вендинговые автоматы. В современных аппаратах продаются полноценные блюда.
  • Контролировать мелкие траты. Частая покупка кофе, печенья и батончиков в течение дня по стоимости сопоставима с обедом в ресторане.

Эксперт рекомендует установить четкий бюджет на рабочее питание и чередовать форматы: например, брать домашнюю еду, а в отдельные дни покупать готовые блюда в магазине, передает REGIONS.Ru.

Фото: magnific.com / magnific
 еда  Матвеева  обед  офис  финансист Облако тегов