В беседе с РИАМО клинический, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких рассказала, что по пищевым привычкам можно оценить профессиональные качества сотрудника. Она посоветовала обратить внимание на три маркера:

• Скорость и фокус. Отвлечение на телефон за обедом означает неумение концентрироваться на задачах. Быстрое поглощение пищи выдает склонность брать много работы в ущерб качеству. Размеренная еда говорит о внимании к деталям.

• Диеты. Строгие пищевые ограничения снижают вовлеченность в работу. Энергия и концентрация сотрудника уходят на контроль рациона, а не на решение бизнес-задач.

• Выбор места. Посадка рядом с руководством демонстрирует карьерные амбиции и лояльность. Место в дальнем углу выдает желание остаться в тени и избежать внимания начальства.