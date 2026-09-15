Психолог Родион Чепалов рассказал редакции VSE42.Ru, как найти баланс между работой и семьей. По его словам, это не обязательно математические 50/50: в некоторые недели работа действительно потребует больше времени, в другие на первый план выйдет семья.



Проблема начинается, когда временный перекос становится постоянным. Человек может физически сидеть за ужином с детьми, но психологически продолжать отвечать на письма начальника.

– Мне нравится принцип "защищенного времени". Например, руководитель договаривается с собой и коллегами: после 19:30 он не отвечает на обычные рабочие сообщения, а субботнее утро принадлежит семье, – объясняет специалист.

При удаленной работе особенно полезен ритуал окончания дня: закрыть ноутбук, переодеться, пройтись 20 минут. Мозгу нужна граница между двумя ролями.



Полезен и еженедельный семейный вопрос: "Чего тебе от меня не хватило на этой неделе?" Иногда супругу нужны не дополнительные четыре часа рядом, а один спокойный час без телефона.



Есть простой тест: если ребенок или партнер регулярно говорит "Ты опять работаешь", а вы постоянно отвечаете "Вот закончу этот проект – и станет легче", стоит проверить, сколько таких "последних проектов" было за год.



По мнению психолога, хороший баланс – не когда семья и работа получают одинаковое количество часов, а когда ни одна важная часть жизни постоянно не существует по остаточному принципу.