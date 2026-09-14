Психолог Родион Чепалов рассказал редакции VSE42.Ru, что правильное распределение обязанностей в семье – это не обязательно "всё поровну". Главное, чтобы всем было понятно, справедливо и посильно. Условные 50/50 могут оказаться несправедливыми, если один работает 12 часов, а другой временно свободнее.

– Полезно учитывать не только видимые дела, но и "невидимую нагрузку": кто помнит про врача ребенку, покупку корма, оплату счетов, подарки родственникам. Часто именно она утомляет сильнее мытья посуды, – объясняет специалист.

По его словам, хороший семейный разговор звучит так: "Давай выпишем всё, что нужно делать за неделю, и распределим не по привычке, а по возможностям". Например, один готовит и закупает продукты, второй отвечает за уборку и счета, дети – за свои комнаты и часть бытовых мелочей.

Важно не закреплять роли навсегда. Если у одного аврал на работе, другой временно берет больше, но потом баланс восстанавливается. Полезен вопрос: "Что из домашних дел ты ненавидишь, а что переносишь нормально?" Иногда супруг терпеть не может готовить, но спокойно занимается стиркой – тогда становится проще договориться.

Главный признак здорового распределения – никто не чувствует себя обслуживающим персоналом семьи. Если обязанности постоянно вызывают раздражение, обсуждать нужно не только список дел, но и чувство справедливости.