Как рассказала медик в беседе с изданием "Газета.Ru", сырые желуди употреблять в пищу нельзя. Они содержат танины, которые дают сильную горечь и раздражают желудочно-кишечный тракт.

Для безопасного употребления плоды требуют обязательной подготовки:

Очистите и измельчите желуди.

Вымачивайте их 1–3 суток в холодной воде или варите несколько часов. Обязательно регулярно меняйте воду.

Завершайте обработку, когда полностью исчезнет горький вяжущий вкус.

Подготовленные плоды можно жарить, варить или перемалывать в муку для выпечки и каш.

– По составу желуди отличаются от привычных орехов. Они содержат углеводы, в том числе крахмал, а также некоторое количество белка, жиров, клетчатки, витаминов и минералов. При этом их питательная ценность зависит от сорта и способа обработки, – сказала Хайкина.

Эксперт посоветовала собирать желуди только в экологически чистых местах, вдали от автомобильных дорог. Поврежденные или заплесневелые плоды необходимо выбросить.

По словам эндокринолога, правильно обработанные желуди можно включать в рацион в умеренных количествах. Однако они не являются суперфудом и не требуют обязательного добавления в повседневное меню, передает издание REGIONS.Ru.