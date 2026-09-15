Врач-эндокринолог Дарья Хайкина объяснила россиянам, как сделать желуди по-настоящему съедобными и полезными.
Как рассказала медик в беседе с изданием "Газета.Ru", сырые желуди употреблять в пищу нельзя. Они содержат танины, которые дают сильную горечь и раздражают желудочно-кишечный тракт.
Для безопасного употребления плоды требуют обязательной подготовки:
- Очистите и измельчите желуди.
- Вымачивайте их 1–3 суток в холодной воде или варите несколько часов. Обязательно регулярно меняйте воду.
- Завершайте обработку, когда полностью исчезнет горький вяжущий вкус.
Подготовленные плоды можно жарить, варить или перемалывать в муку для выпечки и каш.
– По составу желуди отличаются от привычных орехов. Они содержат углеводы, в том числе крахмал, а также некоторое количество белка, жиров, клетчатки, витаминов и минералов. При этом их питательная ценность зависит от сорта и способа обработки, – сказала Хайкина.
Эксперт посоветовала собирать желуди только в экологически чистых местах, вдали от автомобильных дорог. Поврежденные или заплесневелые плоды необходимо выбросить.
По словам эндокринолога, правильно обработанные желуди можно включать в рацион в умеренных количествах. Однако они не являются суперфудом и не требуют обязательного добавления в повседневное меню, передает издание REGIONS.Ru.