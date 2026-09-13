Белки бросаются на людей: кузбасский врач рассказал о скрытой угрозе

В разных регионах России сообщают о росте числа обращениях после укусов белок. Среди пострадавших есть дети. На первый взгляд такие случаи могут показаться безобидными, однако кузбасский токсиколог Константин Сиворонов в своем телеграм-канале рассказал о неочевидной опасности.

Один из основных рисков – бешенство. Белки относятся к редким источникам заражения, ведь подавляющее большинство случаев бешенства в России связаны с собаками и лисами. Однако полностью исключить инфекцию после контакта с пушистым зверьком нельзя.

Кроме того, белки могут переносить паразитов, включая блох и клещей, а также быть источником инфекций, в том числе туляремии и лептоспироза.

Особое внимание стоит обращать на поведение животного. Агрессия, отсутствие страха перед человеком и попытки броситься на него должны насторожить.

Если белка все же укусила, рану необходимо сразу тщательно промыть с мылом под проточной водой в течение нескольких минут. После этого нужно обратиться в травмпункт. Врач оценит повреждение и определит, требуется ли профилактика бешенства.