Корреспондент VSE42.Ru побывал на пресс-чае с Дедом Морозом, который дал старт новогодней кампании в регионе. На мероприятии стало известно, что 1 декабря во всем Кузбассе разом зажгутся новогодние ели. Торжественная церемония назначена на 19:00 – огни вспыхнут одновременно во всех муниципалитетах области.



В Кемерове елку традиционно зажгут на площади Советов.



Новогодняя кампания в регионе продлится до 31 января 2027 года. В течение двух месяцев жителей и гостей Кузбасса ждут праздничные мероприятия, концерты, гуляния и другие активности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в областном центре Кузбасса вот-вот откроется усадьба Деда Мороза.