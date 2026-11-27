Праздничное открытие Усадьбы Деда Мороза запланировано на 19 декабря. Торжество начнется в 14:00 в парковой зоне Дворца культуры шахтеров, который расположен по адресу: проспект Шахтеров, 2. Приближается самое волшебное время года, и организаторы приглашают кемеровчан заранее подготовиться к встрече с главным зимним волшебником.

Для гостей подготовили игровую программу. Главным событием станет встреча с самим Дедом Морозом – у посетителей появится возможность загадать заветное желание и сделать красивые фотографии на фоне новогодних декораций.

Напомним, ранее мы писали о том, что центр Кемерова продолжает преображаться к Новому году. Площадь Советов почти готова к главному зимнему празднику.