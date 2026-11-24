Когда на выставке в детском саду похвалу получают лишь эффектные поделки, к которым приложили руку родители, ребята, работавшие сами, рискуют потерять желание заниматься творчеством. Об этом РИАМО рассказал педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин.

Ребенок смастерил что-то своими руками, но взрослые отметили только поделки, которые собрали родители, – такая ситуация и правда может снизить мотивацию, отметил специалист. Объективно судить о результате дети пока не способны, зато им очень важно, чтобы их старания не остались незамеченными. Даже саму попытку создать что-то ребенок считает достижением: ведь у него получилось обойтись без помощи, пояснил Ахмадуллин.

По словам специалиста, когда взрослые раз за разом замечают лишь внешне привлекательные работы, у ребенка может появиться страх ошибиться. Тогда он начнет чаще обращаться за помощью или браться только за то, что наверняка ему удастся.

– Поэтому хвалить лучше так: "Ты сам придумал, как соединить детали", "Ты долго старался и не бросил работу", "Мне нравится, что ты выбрал этот цвет и сам объяснил, почему так сделал", – порекомендовал психолог.

При этом, отметил Ахмадуллин, завышать оценку тоже не нужно: не стоит называть детскую поделку самой лучшей, если это не соответствует действительности. Вполне достаточно от души похвалить ребенка за то, что он работал самостоятельно, приложил усилия и нашел удачные решения.

Если же в детском саду из раза в раз отмечают только поделки, над которыми активно трудились родители, специалист рекомендует без лишних эмоций поговорить об этом с воспитателем.