В Междуреченске прошло заседание оперативного штаба, посвященное транспортному сообщению с поселками Майзас и Ортон. Как сообщил глава города Павел Камбалин, перед встречей специалисты детально изучили обстановку на местности. По его словам, соединить мост сейчас не дает стихия: в воде вовсю идет шуга, а ледяная взвесь забивает русло.

Несколько звеньев переправы серьезно повреждены. Оценить их ремонтопригодность можно будет только после того, как части понтонного моста удастся приблизить к берегу. Пока же власти прорабатывают варианты по установлению ледовой переправы.

Глава Междуреченска отметил, что продукты питания в поселках имеются с запасом, а фельдшеры в ФАПах находятся на месте. Экстренное сообщение планируют осуществлять силами плавсредств управления ГО и ЧС. Режим повышенной готовности не снимают – это нужно для оперативного реагирования на возможные изменения ситуации.

Напомним, ранее мы писали о том, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия из-за повреждении переправы в районе посёлка Майзас.